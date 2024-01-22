Названы три суперпродукта для женского здоровья Малышева заявила о пользе устриц и льняного масла для женщин

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Льняное масло, устрицы и бразильский орех — самые полезные продукты для женщин, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, их употребление помогает сохранить молодость кожи, а также защититься от онкологических заболеваний. Кроме того, эти продукты помогают снизить риск развития аутоиммунных заболеваний, с которыми также нередко сталкиваются женщины.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что бразильский орех содержит в себе большое количество селена. Данное вещество необходимо для снижения риска развития рака эндометрия или рака тела матки. Согласно результатам научных исследований, употребление всего трех граммов бразильского ореха снижает вероятность данного заболевания примерно на 22%. Второй незаменимый продукт — это льняное масло. По словам иммунолога Андрея Продеуса, оно содержит в себе омега-3 полиненасыщенные кислоты, полезные для профилактики аутоиммунных заболеваний: красной волчанки, ревматоидного артрита и тиреоидита.

Около 78% больных аутоиммунными заболеваниями — это женщины. Суточная доза омега-3 (половина чайной ложки льняного масла. — NEWS.ru) снижает риски их возникновения на 15–20%, — рассказал специалист.

Устрицы же содержат в себе цинк, рассказал кардиолог Герман Гандельман. Это вещество необходимо для выработки коллагена и поддержания эластичности кожи. Дефицит цинка в организме может привести к образованию морщин.

Малышева ранее рассказала, какие продукты могут помочь защититься от остеоартроза. По ее словам, особую пользу несут продукты, содержащие в себе кремний. К их числу относятся рис, овес, а также ячмень.