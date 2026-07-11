Лук не стрелкуется: 2 ложки на ведро воды — и зеленые «враги» отступают, головки становятся сочными

Июль — критический месяц для лука, когда огородники с ужасом замечают, как их любимые грядки начинают стрелковаться. Вместо того чтобы наливать крупную сочную репку, растение тратит все силы на выброс цветоноса, и хорошего урожая уже не видать.

Но есть простое спасение — речь идет об обычной пищевой соде. На 10 литров теплой воды достаточно двух столовых ложек соды, и этим раствором поливают грядки прямо под корень. Сода создает вокруг корневой системы слабощелочную среду, которая не нравится возбудителям гнилей и некоторым вредителям, а также мягко раскисляет почву. В ответ на это лук переключается с режима «размножения» (выброса стрелки) на наращивание массы головки.

Помните: главное — не переборщить с концентрацией и поливать строго по влажной земле, чтобы не обжечь корни. Попробуйте этот простой прием в июле, и ваш лук отблагодарит вас отличным урожаем.

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