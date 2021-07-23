Физтех разработает программу по проектировке многоспутниковых группировок

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Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке ЦНИИмаш и Фонда перспективных исследований разрабатывает программный комплекс, позволяющий проектировать космические группировки со множеством спутников. Об этом сообщает ТАСС.

С помощью программы выбираем спутник, компоненты, из которых он будет состоять, после этого отправляем его на моделирование различных вариантов, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, программа позволяет моделировать различные варианты управления при взаимодействии «космос — земля».

Демонстратор комплекса был представлен на Международном авиационно-космическом салоне. Исполнителем проекта является сам институт, ЦНИИмаш занимается курирование технической части, а ФПИ — курирует сам проект.

Собеседник подчеркнул, что комплекс пока ещё не готов, но многие расчётные модули уже используются для решения различных задач в интересах Роскосмоса.

Ранее директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал NEWS.ru о деталях разработки, перспективных проектах и отношении с властями.