Физтех разработает программу по проектировке многоспутниковых группировок
Денис Коробейников
Денис Коробейников
14:58, 25 июля 2021
Фото: roscosmos.ru
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Московский физико-технический институт (МФТИ) при поддержке ЦНИИмаш и Фонда перспективных исследований разрабатывает программный комплекс, позволяющий проектировать космические группировки со множеством спутников. Об этом сообщает ТАСС.
С помощью программы выбираем спутник, компоненты, из которых он будет состоять, после этого отправляем его на моделирование различных вариантов, — рассказал собеседник агентства.
По его словам, программа позволяет моделировать различные варианты управления при взаимодействии «космос — земля».
Демонстратор комплекса был представлен на Международном авиационно-космическом салоне. Исполнителем проекта является сам институт, ЦНИИмаш занимается курирование технической части, а ФПИ — курирует сам проект.
Собеседник подчеркнул, что комплекс пока ещё не готов, но многие расчётные модули уже используются для решения различных задач в интересах Роскосмоса.
Ранее директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал NEWS.ru о деталях разработки, перспективных проектах и отношении с властями.