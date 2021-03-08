Финансисты рассказали, чего ждать после заморозки цен на продукты

https://static.news.ru/photo/e5e2e64a-9589-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если российские власти продолжат активную «заморозку» цен напродукты, это может привести к резкому удорожанию других продуктов, уверены эксперты. Кроме того, держать всё время одни и те же цены у правительства не получится, из-за курса рубля.

Например, в России очень подорожали свежие помидоры (20,7% за первые 2 месяца) и огурцы (на 18,3%). Также выросла в ценекартошка (14,3%) и морковь (13,7%). Однако опрошенные агентством ПРАЙМ эксперты уверены, что тут ещё нужно учитывать сезонность цен на овоци.

Меры регулирования могут коснуться только отечественных овощей, но при этом потребуются существенные дотации сельхозпроизводителям. Поэтому, скорее всего, можно говорить о возможности расширения ассортимента, — предположила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Она отметила, что в магазины по низким ценам могут уйти «нетипичные» по размеру (мелкик) овощи, как было с картофелем, но при этом с сохранением качества.

Это поможет агропромышленным предприятиям России сократить расходы, а торговле удовлетворять запросы покупателей с разным уровнем дохода.

Если же курс рубля стабилизируется, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, можно говорить о расширении списка регулируемых государством цен. Однако он напомнил, что существует ещё и фактор цен на топливо.

Рост топливных цен в период посевной очень чувствителен для аграриев и правительства. К тому же есть прецеденты в прошлом, когда такое регулирование цен происходило (риск заморозки или заключения договоренностей о «стабилизации» цен на бензин), — объяснил экономист.

Ну и, наконец, не стоит забывать о таких факторах влияния на цену аграрной продукции, как геополитика, влияющая на курс рубля, погодные факторы и ситуация на мировых рынках. Они могут как стабилизировать цены, атк и потянуть их вверх.

Ранее NEWS.ru писал, что ведущие производители мяса птицы и яиц на территории России договорились о сдерживании роста цен на продукцию. Решение принимали участники рынка, входящие в Национальный союз птицеводов.