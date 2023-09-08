Финансист назвал причину резкого падения цен на российский лосось Экономист Разуваев: лососевые подешевеют из-за отсутствия маржи посредников

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Лососевые могут осенью упасть в цене примерно на 10-15% на фоне реализации проекта «Камчатская рыба», заявил в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Он отметил, что сниженные цены на продукт сформируются, если убрать наценку посредников.

Да, лососевые действительно могут подешеветь осенью на 10-25% на фоне реализации проекта «Камчатская рыба».<...> Маржу посредников убираем и получается снижение стоимости, — сказал он.

По его словам, правительство давно взяло курс на развитие рыбной отрасли и снижение цен на морепродукты. Эксперт напомнил о времени, когда можно было купить только импортную рыбу, в первую очередь норвежскую.

Дай бог, если все получится, то и в ресторанах все подешевеет, так как рыба, все-таки, намного лучше курицы и всего прочего, — резюмировал он.

Ранее основатель сети фастфудов «Теремок» Михаил Гончаров заявил NEWS.ru, что цены в российских заведениях быстрого питания подскочили на 1–2% в месяц и это может продолжиться в ближайшие месяцы. По его словам, это связано с ростом расходов на продукты, а также с заработной платой сотрудникам.

Ранее сообщалось, что цены на хлеб могут вырасти на 10% до конца года. По словам исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева, у производителей больше нет возможностей для удержания привычных цен из-за подорожания сырья, логистики и роста расходов на выплаты зарплат рабочим.