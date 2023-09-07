Стало известно, как растут цены в кафе быстрого питания Создатель «Теремка» Гончаров: фастфуд дорожает и будет дорожать на 1–2% в месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены в российских заведениях быстрого питания растут сейчас на 1–2% в месяц и это может продолжиться в ближайшие месяцы, сообщил NEWS.ru основатель «Теремка» Михаил Гончаров. Это происходит из-за роста расходов на продукты, а также зарплат сотрудникам, пояснил бизнесмен. По его словам, цены на продукты в общепите составляют 27% от цены блюд. И если, к примеру, продукты дорожают на 10% за пару месяцев, цену самого блюда достаточно поднять на 3%.

Весной 2022 года цены на рынке быстрого питания выросли на 12–18%. Потом до января их никто не трогал, а с весны 2023 года цены растут на 1–2% в месяц. Компании выбрали тактику регулярного, но плавного повышения цен пропорционально росту своих расходов. И до конца года я не ожидаю в этом плане резких скачков, — сказал ресторатор, уточнив, что таких повышений на 1–2% еще может быть «и два, и три».

Он также пояснил, что сейчас растут не столько цены на продукты, сколько зарплаты, и общепиту приходится делать блюда более дорогими, чтобы платить сотрудникам ожидаемый ими оклад.

Ранее NEWS.ru подробно писал о том, как подорожают шаурма, гамбургеры и пицца. И если блюдо в лаваше этой осенью будет дороже, чем летом, на 5–15%, то рост цен на гамбургеры и пиццу будет более скромным, но все же заметным — 4–8%. На цены этих блюд влияет подорожание говядины, курицы, хлеба и молочных продуктов.