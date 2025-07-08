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08 июля 2025 в 13:52

Филе не жарю, а тушу — этот салат получается полезным и мегавкусным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий и питательный салат с курицей и овощами станет отличным вариантом для полезного обеда или ужина. Нежное тушеное филе сочетается с хрустящей морковью, ароматными шампиньонами и свежей зеленью. Йогуртовая заправка с горчицей добавляет блюду пикантности и легкости.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • смесь салатных листьев — 20 г;
  • укроп — 10 г;
  • красная фасоль — 150 г;
  • шампиньоны — 50 г;
  • греческий йогурт — 1 ст. л.;
  • горчица — 0,5 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать тонкими полосками и потушить до готовности.
  2. Морковь натереть на крупной терке.
  3. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить до золотистого цвета.
  4. Смешать йогурт, горчицу и соль для заправки.
  5. На тарелку выложить салатные листья.
  6. Добавить курицу, морковь, фасоль и грибы.
  7. Посыпать рубленым укропом.
  8. Полить приготовленным соусом перед подачей.

Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

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курица
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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