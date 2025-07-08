Филе не жарю, а тушу — этот салат получается полезным и мегавкусным

Легкий и питательный салат с курицей и овощами станет отличным вариантом для полезного обеда или ужина. Нежное тушеное филе сочетается с хрустящей морковью, ароматными шампиньонами и свежей зеленью. Йогуртовая заправка с горчицей добавляет блюду пикантности и легкости.
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- смесь салатных листьев — 20 г;
- укроп — 10 г;
- красная фасоль — 150 г;
- шампиньоны — 50 г;
- греческий йогурт — 1 ст. л.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе нарезать тонкими полосками и потушить до готовности.
- Морковь натереть на крупной терке.
- Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить до золотистого цвета.
- Смешать йогурт, горчицу и соль для заправки.
- На тарелку выложить салатные листья.
- Добавить курицу, морковь, фасоль и грибы.
- Посыпать рубленым укропом.
- Полить приготовленным соусом перед подачей.
Ранее сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.