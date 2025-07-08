Филе не жарю, а тушу — этот салат получается полезным и мегавкусным

Филе не жарю, а тушу — этот салат получается полезным и мегавкусным

Легкий и питательный салат с курицей и овощами станет отличным вариантом для полезного обеда или ужина. Нежное тушеное филе сочетается с хрустящей морковью, ароматными шампиньонами и свежей зеленью. Йогуртовая заправка с горчицей добавляет блюду пикантности и легкости.

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г;

морковь — 1 шт.;

смесь салатных листьев — 20 г;

укроп — 10 г;

красная фасоль — 150 г;

шампиньоны — 50 г;

греческий йогурт — 1 ст. л.;

горчица — 0,5 ч. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе нарезать тонкими полосками и потушить до готовности. Морковь натереть на крупной терке. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить до золотистого цвета. Смешать йогурт, горчицу и соль для заправки. На тарелку выложить салатные листья. Добавить курицу, морковь, фасоль и грибы. Посыпать рубленым укропом. Полить приготовленным соусом перед подачей.

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