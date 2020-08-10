Фельдшер назвал главное отличие COVID-19 от болезней с похожими симптомами

Фельдшер из Иркутской области Анна Дмитриева рассказала, каким образом пациент может определить наличие у себя коронавирусной инфекции ещё до получения результатов анализов.
Медик в интервью «Российской газете»
Фельдшер сообщила, что из всех больных с симптомами ОРВИ, которых она принимала и отправляла на сдачу тестов, COVID-19 диагностировали у 30%. Симптомы у этой части пациентов были разные, но на потерю обоняния жаловались почти все.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего людей с антителами к коронавирусу живёт в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, передавал NEWS.ru. Она уточнила, что специалисты ведомства выяснили это в ходе мониторинга серологических исследований крови граждан на наличие антител к COVID-19. Исследования проведены в 26 регионах.
По данным на 10 августа, количество умерших от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 15 001 человека. Из них 70 скончались за последние сутки. Всего число выявленных заболевших составляет 892,6 тысячи человек. Количество выздоровевших возросло на 3259 и достигло 696,6 тысячи человек.
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