Фельдшер назвал главное отличие COVID-19 от болезней с похожими симптомами

https://static.news.ru/photo/df1d3062-db03-11ea-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фельдшер из Иркутской области Анна Дмитриева рассказала, каким образом пациент может определить наличие у себя коронавирусной инфекции ещё до получения результатов анализов.

Медик в интервью «Российской газете» отметила , что есть симптом, выделяющий COVID-19 на фоне других ОРВИ. По словам Дмитриевой, почти у 100% пациентов, которые отмечали у себя потерю обоняния, выявили коронавирус.

Фельдшер сообщила, что из всех больных с симптомами ОРВИ, которых она принимала и отправляла на сдачу тестов, COVID-19 диагностировали у 30%. Симптомы у этой части пациентов были разные, но на потерю обоняния жаловались почти все.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего людей с антителами к коронавирусу живёт в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях, передавал NEWS.ru. Она уточнила, что специалисты ведомства выяснили это в ходе мониторинга серологических исследований крови граждан на наличие антител к COVID-19. Исследования проведены в 26 регионах.

По данным на 10 августа, количество умерших от COVID-19 в России с начала пандемии достигло 15 001 человека. Из них 70 скончались за последние сутки. Всего число выявленных заболевших составляет 892,6 тысячи человек. Количество выздоровевших возросло на 3259 и достигло 696,6 тысячи человек.