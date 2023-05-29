«Наливайкам» в жилых домах предрекли исчезновение Вице-президент Федерации рестораторов Миронов предрек исчезновение «наливаек» в жилых домах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новые запреты на продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах, которые обсуждаются в Госдуме, могут привести к банкротству и исчезновению примерно 38% баров и ресторанов, предупредил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что такие ограничения являются борьбой с круглосуточной продажей алкоголя в так называемых наливайках, но при этом негативно отражаются на легальном бизнесе.

Такие ограничения полностью обанкротят бизнес, они прекратят существование заведений в жилых домах. С одной стороны, это борьба с «наливайками», с другой — уничтожение легального бизнеса, — пояснил эксперт.

Миронов уточнил, что многие бизнес-сообщества пытаются повлиять на данный процесс. По его мнению, неправильно лишать компании, которые уже получили разрешения, лицензии. Кроме того, он задался вопросом, для чего тогда нужны комиссии, которые проверяют бизнес и выдают разрешения на продажу алкоголя.

Когда выдается разрешение на торговлю алкогольной продукций, приезжает комиссия, которая принимает решение о его выдаче. Разрешение на продажу алкоголя принимает муниципальный орган после того, как будет проверено соответствие данного помещения для выдачи алкогольной лицензии, — заключил Миронов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал, что получает множество жалоб от россиян по поводу работы магазинов в жилых домах, круглосуточно продающих алкоголь. По его словам, владельцы заведений маскируют их под обычные продовольственные магазины или кафе, чтобы избежать ответственности.