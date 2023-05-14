Володин озаботился наличием «наливаек» в домах Володин озаботился наличием круглосуточных алкогольных магазинов в жилых домах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в Telegram, что получает множество жалоб от россиян по поводу работы магазинов, круглосуточно продающих алкоголь. По его словам, владельцы заведений маскируют их то под обычные продовольственные магазины, то под кафе, чтобы избежать ответственности. Он решил выяснить у своих подписчиков, как они относятся к круглосуточной продаже спиртного.

Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек»: днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе, — подчеркнул Володин.

Согласно результатам опроса в Telegram-канале Володина, 82% проголосовавших считают нужным запретить продажу спиртного в ночное время. 9% высказались против ограничений, еще 9% заявили, что им все равно.

Ранее стало известно, что в России в настоящее время рассматриваются новые антиалкогольные меры, в числе которых запрет на продажу крепких спиртных напитков с 20:00 до 11:00, а также увеличение минимального возраста их продажи до 21 года. В отчете Минздрава указано, что превышение запланированных показателей по розничным продажам алкоголя и табака на душу населения поставили новые задачи перед проектом по формированию здорового образа жизни и по системным антиалкогольным и антитабачным мерам.