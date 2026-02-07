Зимняя Олимпиада — 2026
Фастфуд в домашнем формате: пирог «Биг Мак». Сочный фарш, плавленый сыр и хрустящие тортильи. Готовится в духовке

Пока духовка разогревается, вы успеваете обжарить фарш и смешать соус. Сборка занимает 5 минут. И через полчаса у вас на столе огромный, дымящийся, соблазнительно пахнущий пирог, который накормит целую компанию.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. В сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности. Добавляю 800 г говяжьего фарша, разбивая комки. Жарю до готовности, в конце приправляю солью, черным перцем и паприкой.

Для соуса смешиваю в миске 3 ст. л. кетчупа, 1,5 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы. Мелко нарезаю 2 маринованных огурца и добавляю их вместе с 1–2 ст. л. огуречного рассола. Перемешиваю.

Плавленый сыр (2 упаковки, типа «Дружба») нарезаю тонкими пластинками. Помидор нарезаю тонкими кружками. Салат айсберг шинкую.

Сборка в форме для запекания (примерно 22–24 см в диаметре):

1 слой: лепешка тортилья;

2 слой: половина обжаренного фарша;

3 слой: половина соуса;

4 слой: часть плавленого сыра;

5 слой: лепешка тортилья;

6 слой: оставшийся фарш и соус;

7 слой: кружочки помидора и нарезанный салат;

8 слой: оставшийся плавленый сыр;

верхний, 9 слой: лепешка тортилья.

Накрываю форму фольгой. Отправляю в разогретую до 210 °C духовку на 25 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 5–7 минут, чтобы верхняя тортилья слегка подрумянилась и стала хрустящей.

Даю пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем аккуратно нарезаю на порции, как пиццу. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

