ФАС дала прогноз по тарифам на электроэнергию на 2022 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект приказа о минимальных и максимальных уровнях тарифов на электроэнергию в России, которые будут учитывать регионы при расчёте стоимости света для потребителей. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Тарифы традиционно повышаются в июле каждого года и могут вырасти на 5% либо до уровня предельного индекса подорожания коммунальных услуг, устанавливаемого региональными властями.

Согласно проекту приказа ФАС, дороже всего электроэнергия во второй половине 2022 года может стоить в Чукотском автономном округе. Здесь максимальный уровень тарифа может составить 9,27 рубля за киловатт. Также высокие тарифы зафиксируют в Москве (6,28 рубля), Московской области (6,23 рубля), Якутии (7,23 рубля) и Камчатском крае (7,29 рубля).

Дешевле всего электроэнергия будет стоить в Иркутской области (1,27 рубля за киловатт), Хакасии (2,44 рубля), Дагестане (2,97 рубля), Чечне (3,09 рубля) и Мурманской области (3,10 рубля).

Также в ряде регионах применяются дифференцированные тарифы. Так, при потреблении энергии в пределах социальной нормы тарифы могут колебаться от 1,13 до 2,98 рубля, а сверх нормы — от 4,57 до 4,8 рубля за киловатт. Подобные тарифы применяются в Красноярском и Забайкальском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской областях.

Ранее депутат Госдумы Роман Лябихов заявил, что россияне могут платить за коммунальные услуги, не получая их, поэтому следует регулярно проверять квитанции по оплате услуг ЖКХ. По мнению парламентария, граждане также могут установить счётчики и использовать энергосберегающие лампы для снижения расходов по коммуналке.