Фаршевые ракушки, от которых все в шоке: сочные, румяные и исчезают быстрее пирожков

Эта выпечка — настоящая находка для тех, кто любит поесть сытно и без лишней жарки. Ракушки с фаршем получаются сочными внутри и румяными снаружи, а за счет запекания не требуют лишнего масла и возни у плиты.

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;
  • яичный белок — 1 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • масло растительное — 30 мл;
  • масло сливочное — 30 г;
  • мука — 450–500 г;
  • дрожжи — 7 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • фарш — 300 г;
  • лук — 200 г;
  • болгарский перец — 80 г;
  • зелень — 20 г;
  • зира, соль — по вкусу.

Приготовление:

Сначала замесите тесто: смешайте яйцо, белок, молоко, масло, соль и сахар, добавьте дрожжи, муку и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое тесто и оставьте на час.

Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, перцем, зеленью и специями. Тесто разделите на части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте ракушки, защипнув края.

Смажьте желтком и выпекайте при 180 °C до румяности. Выпечка получается ароматной, сытной и отлично заменяет полноценный обед или перекус.

Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Эксперт рассказал о смене приоритетов на рынке готовой еды в России
Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
