Фаршевые ракушки, от которых все в шоке: сочные, румяные и исчезают быстрее пирожков

Эта выпечка — настоящая находка для тех, кто любит поесть сытно и без лишней жарки. Ракушки с фаршем получаются сочными внутри и румяными снаружи, а за счет запекания не требуют лишнего масла и возни у плиты.

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

яичный белок — 1 шт.;

молоко — 250 мл;

масло растительное — 30 мл;

масло сливочное — 30 г;

мука — 450–500 г;

дрожжи — 7 г;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

фарш — 300 г;

лук — 200 г;

болгарский перец — 80 г;

зелень — 20 г;

зира, соль — по вкусу.

Приготовление:

Сначала замесите тесто: смешайте яйцо, белок, молоко, масло, соль и сахар, добавьте дрожжи, муку и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое тесто и оставьте на час.

Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, перцем, зеленью и специями. Тесто разделите на части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте ракушки, защипнув края.

Смажьте желтком и выпекайте при 180 °C до румяности. Выпечка получается ароматной, сытной и отлично заменяет полноценный обед или перекус.

