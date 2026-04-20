Фаршевые ракушки, от которых все в шоке: сочные, румяные и исчезают быстрее пирожков

Эта выпечка — настоящая находка для тех, кто любит поесть сытно и без лишней жарки. Ракушки с фаршем получаются сочными внутри и румяными снаружи, а за счет запекания не требуют лишнего масла и возни у плиты.
Ингредиенты:
- яйцо — 1 шт.;
- яичный белок — 1 шт.;
- молоко — 250 мл;
- масло растительное — 30 мл;
- масло сливочное — 30 г;
- мука — 450–500 г;
- дрожжи — 7 г;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- фарш — 300 г;
- лук — 200 г;
- болгарский перец — 80 г;
- зелень — 20 г;
- зира, соль — по вкусу.
Приготовление:
Сначала замесите тесто: смешайте яйцо, белок, молоко, масло, соль и сахар, добавьте дрожжи, муку и растопленное сливочное масло. Замесите мягкое тесто и оставьте на час.
Для начинки смешайте фарш с мелко нарезанным луком, перцем, зеленью и специями. Тесто разделите на части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте ракушки, защипнув края.
Смажьте желтком и выпекайте при 180 °C до румяности. Выпечка получается ароматной, сытной и отлично заменяет полноценный обед или перекус.
Если хочется любимый стритфуд без риска для здоровья, салат «Шаурма» станет находкой.