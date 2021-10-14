Фармаколог объяснил, почему врачей-пенсионеров призвали вернуться к работе

Просьба к ушедшим на пенсию врачам вакцинироваться и вернуться к работе вызвана тем, что многие специалисты ушли в «красные» коронавирусные зоны. Из-за этого не хватает сотрудников для плановой помощи, рассказал изданию Lenta.ru врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

В связи с подъёмом заболеваемости часть медиков отзывают в «красные» зоны, перекос уже произошёл. Те, кто остался на плановой помощи, уже работают в состоянии постоянного перегруза, трудясь сразу за двоих-троих коллег, — сообщил Кондрахин.

Он добавил, что некоторые врачи ушли на пенсию в 55 лет и продолжили работать в частных клиниках, вот они одни из самых компетентных. Правда, многие в группе риска из-за возраста, и отправлять в «красные» зоны их неправильно.

Единственным логичным и справедливым вариантом было бы пригласить их в плановую помощь, где нагрузки не такие экстремальные. А уже тех, чьи места они займут, отправить на борьбу с коронавирусом, — считает фармаколог.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ушедшим на пенсию врачам вернуться к работе. При этом им надо будет вакцинироваться, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.