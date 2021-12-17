Фармацевт рассказала об опасности популярного лекарства

Кодеиносодержащие обезболивающие препараты опасны для здоровья при неосторожном их употреблении. Частое их применение может привести к повреждению печени, почек или вызвать острый панкреатит, предупредила британский фармацевт Джулия Геррини в комментарии газете Daily Express.

Хотя лекарства на основе кодеина продаются без рецепта, препараты не следует принимать дольше трёх дней. Рекомендую использовать только в случае крайней необходимости, — сказала специалист.

Превышение нормы лекарств на основе кодеина грозит зависимостью. Пристрастие к препарату может вызвать долгосрочные психические проблемы, уточнила эксперт. Геррини добавила, что это могут появится хронические депрессии и чувство тревожности.

Она порекомендовала обратиться к врачу, если пациент обнаружил, что ему нужно принимать больше рекомендованной дозы или таблетки не действуют так же хорошо, как раньше. По совету Геррини, стоит выбирать разные болеутоляющие, выбор которых нужно сделать вместе со специалистом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил препараты, частый приём которых может нанести вред почкам. В их числе он назвал «Ибупрофен», «Кеторолак», «Диклофенак» и «Дротаверин».

По словам телеведущего, названные нестероидные противовоспалительные препараты могут предотвращать возникновение рака кишечника и одновременно с этим влиять на возникновение других онкологических заболеваний.

При этом в список опасных для почек лекарств не входит парацетамол, который можно принимать практически всем, в том числе детям и пожилым. Врач уточнил, что максимальная суточная доза парацетамола составляет четыре грамма.