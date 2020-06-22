Фальков пояснил, почему так много школьников решили в этом году сдавать ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/6ead05fc-b4aa-11ea-ae8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elena Sikorskaya/Global Look Press

Несмотря на то что в этом году сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно только выпускникам, собравшимся поступать в вузы, значительного снижения количества зарегистрированных на сдачу ЕГЭ не произошло. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков связывает это с большей востребованностью на рынке труда специалистов с высшим образованием.

Привлекательность университетов для школьников обусловлена более высокой востребованностью людей с высшем образованием на рынке труда. Если сравнивать выпускника колледжа с выпускником вуза, то последний на старте будет получать более высокую заработную плату, — цитирует пресс-служба Минобрнауки Фалькова.

По данным ведомства, на сдачу ЕГЭ в этом году зарегистрировалось почти 714 тысяч человек. Выпускников 2020 года среди них 620 543 человека, что только на 6% ниже показателя предыдущего года.

По словам Фалькова, отвечая на общественный запрос доступного высшего образования, государство подготовило целый пакет мер. Так, планируется увеличить количество бюджетных мест в бакалавриат и специалитет, не повышать стоимость обучения в будущем учебном году, а программа льготных долгосрочных образовательных кредитов со ставкой в 3% должна сделать высшее образование более доступным.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году правительство освободило выпускников от сдачи обязательных экзаменов. Баллы ЕГЭ понадобятся только поступающим на бакалавриат и специалитет. Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.

С 20 июня на портале государственных услуг Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ дистанционно смогли подать документы в 54 российских университета.