Facebook заблокировал интервью телеканала RT c депутатом Европарламента

https://static.news.ru/photo/6fc02960-88d5-11eb-8404-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация социальной сети Facebook заблокировала интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента от партии Марин Ле Пен. Об этом рассказала главный редактор вещателя Ксения Фёдорова, добавив, что ожидает объяснений ситуации.

Facebook заблокировал наше интервью с депутатом Европарламента и грозит заблокировать наш аккаунт. Интервью с евродепутатом от партии Марин Ле Пен было удалено с расплывчатой формулировкой «из-за нарушения стандартов сообщества Facebook», — написала Фёдорова в своём Telegram-канале.

По её словам, во время беседы евродепутат высказалась о планах МВД по роспуску националистического движения Génération identitaire, выступающего за ужесточение миграционной политики. При этом интервью всё ещё доступно на YouTube и в Twitter.

Как сообщал NEWS.ru, главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на удаление её поста американской социальной сетью Instagram. Она опубликовала в других иностранных соцсетях призыв закрыть в России иностранные соцсети.