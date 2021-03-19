Facebook заблокировал интервью телеканала RT c депутатом Европарламента

Администрация социальной сети Facebook заблокировала интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента от партии Марин Ле Пен. Об этом рассказала главный редактор вещателя Ксения Фёдорова, добавив, что ожидает объяснений ситуации.
Facebook заблокировал наше интервью с депутатом Европарламента и грозит заблокировать наш аккаунт. Интервью с евродепутатом от партии Марин Ле Пен было удалено с расплывчатой формулировкой «из-за нарушения стандартов сообщества Facebook», — написала Фёдорова в своём Telegram-канале.
По её словам, во время беседы евродепутат высказалась о планах МВД по роспуску националистического движения Génération identitaire, выступающего за ужесточение миграционной политики. При этом интервью всё ещё доступно на YouTube и в Twitter.
Как сообщал NEWS.ru, главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на удаление её поста американской социальной сетью Instagram. Она опубликовала в других иностранных соцсетях призыв закрыть в России иностранные соцсети.