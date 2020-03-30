https://static.news.ru/photo/ab1b48fc-72a4-11ea-8736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Facebook Inc. решило направить $100 млн в новостную индустрию. Компания считает, что эти средства помогут СМИ преодолеть кризис, который был вызван распространением коронавируса.

Четверть этой суммы направят на финансирование региональных изданий в рамках проекта под названием Facebook Journalism Project. Остальные средства будут выделены на «дополнительные маркетинговые расходы» новостных организаций в разных странах.

The Wall Street Journal опубликовала статью о том, что новостные издания столкнутся с существенным сокращением доходов от рекламы, потому что компании урезают бюджеты в условиях финансовой неопределенности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Facebook удалил ложное сообщение о количестве заболевших коронавирусом в России.