Facebook отказался добровольно платить 26 млн рублей штрафа в России

Компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой и не выплатила штраф в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещённый контент. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Таганского суда Москвы, теперь приставы взыщут деньги принудительно.

В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 25 мая, которыми на компанию Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере в общей сложности 26 млн рублей по восьми делам за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ), в службу судебных приставов направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда, — цитирует сообщение агентство.

С начала 2021 года Facebook получил в России штрафов на сумму более 80 млн рублей. Все эти штрафы выписаны за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и за отказ локализовать данные российских пользователей.

В сентябре представитель Роскомнадзора уточнил, что повторный штраф для Facebook может составить сумму, равную десятой части всей выручки компании, которая, по данным издания, составляет 12 млрд рублей.

По информации ведомства, администрация Facebook и Instagram в общей сложности не удалили более 200 «противоправных материалов». Среди них, как утверждают в Роскомнадзоре, есть детская порнография, а также суицидальный, пронаркотический и экстремистский контент.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы предоставил компании Facebook отсрочку на уплату наложенных российскими властями штрафов. Выплатить деньги можно будет до 4 октября.