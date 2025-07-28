Еврейский салат — простота, от которой невозможно отказаться!

Еврейский салат — простота, от которой невозможно отказаться!

Еврейский салат — мой любимый и простой рецепт. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Отлично подходит и как самостоятельное блюдо, и как закуска к празднику.

Ингредиенты

Плавленый сыр — 200 г

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — по вкусу

Пищевая ценность на 100 г

Калории: 246 ккал

Белки: 17 г

Жиры: 18 г

Углеводы: 3 г

Как приготовить

Шаг 1

Натрите плавленый сыр на крупной тёрке.

Шаг 2

Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке.

Шаг 3

Очистите чеснок и также натрите его на крупной тёрке.

Шаг 4

Смешайте яйца, сыр и чеснок в одной миске.

Шаг 5

Заправьте майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте.

Этот салат отлично подойдет для быстрого перекуса или праздничного стола. Попробуйте — и убедитесь сами!

Когда хочется чего-то нежного, воздушного и обязательно с кремом — я пеку эклеры. Они не такие уж капризные, как кажется, особенно если не усложнять рецепт.