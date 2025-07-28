Еврейский салат — простота, от которой невозможно отказаться!

Еврейский салат — мой любимый и простой рецепт. Минимум ингредиентов, максимум вкуса. Отлично подходит и как самостоятельное блюдо, и как закуска к празднику.
Ингредиенты
- Плавленый сыр — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — по вкусу
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 246 ккал
- Белки: 17 г
- Жиры: 18 г
- Углеводы: 3 г
Как приготовить
Шаг 1
Натрите плавленый сыр на крупной тёрке.
Шаг 2
Отварите яйца вкрутую, остудите и натрите на крупной тёрке.
Шаг 3
Очистите чеснок и также натрите его на крупной тёрке.
Шаг 4
Смешайте яйца, сыр и чеснок в одной миске.
Шаг 5
Заправьте майонезом по вкусу и аккуратно перемешайте.
Этот салат отлично подойдет для быстрого перекуса или праздничного стола. Попробуйте — и убедитесь сами!
Когда хочется чего-то нежного, воздушного и обязательно с кремом — я пеку эклеры. Они не такие уж капризные, как кажется, особенно если не усложнять рецепт.