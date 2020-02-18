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Экс-сотрудник антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрий Захарченко, отбывающий срок в мордовской колонии за получение взятки, рассказал, что будет учиться там на портного, хотя сам хотел бы овладеть специальностью электрика или повара.

Идёт согласование, чтобы из меня сделать швею. У меня, правда, аллергия жуткая. Сейчас буду подавать заявление, чтобы на электромонтажника выучиться. Я бы хотел на повара, но меня не пускают: боятся,...