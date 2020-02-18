Эвакуированные из провинции Хубэй в Тюмень 144 гражданина РФ, Украины и стран ЕАЭС оказались здоровы.
Об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Инна Куликова. По её словам, на отсутствие среди эвакуированных людей случаев заражения коронавирусом указывают результаты анализов.
Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы, — заявила она.
Куликова отметила, что последние результаты повторных анализов на коронавирус были получены из новосибирского научного центра «Вектор». Карантинный для эвакуированных завершится 19 февраля,
Ранее NEWS.ru писал о том, что Даниил Парфенович из Красноярска и Инна Савинцева из Кировской области познакомились «благодаря» вспышке коронавируса нового типа в Китае. Молодые люди встретились во время эвакуации, и между ними вспыхнули чувства. Сейчас они находятся в пункте временного содержания в Тюмени и называют эту эпидемию «короLOVEвирус».
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