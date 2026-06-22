Эту закуску собираю из крабовых палочек — гости сметают с блюда нещадно

Не надо варить, жарить и париться. Авокадо с крабовым мясом — это просто нарезка, но выглядит как в ресторане.

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт., томат — 2 шт., крабовое мясо — 200 г, яйцо куриное — 2 шт., капуста китайская — 100 г, рукола — 50 г, мангольд — 30 г, лук зеленый — 10 г, кедровые орехи — 2 ст. л., соус чили — 2 ст. л., горчица зернистая — 1 ст. л., майонез — 100 г.

Как готовлю

Сначала варю яйца вкрутую и ставлю их остывать в холодную воду. Тем временем смешиваю майонез, соус чили и горчицу — отправляю заправку в холодильник на полчаса, пусть настаивается. На сухой сковороде поджариваю кедровые орешки до золотистого цвета, постоянно помешивая. Режу авокадо пополам, вынимаю косточку, а мякоть оставляю в лодочке. Смешиваю разобранное на кусочки крабовое мясо с орешками и зеленым луком.

На тарелки выкладываю подушку из китайской капусты, руколы и мангольда, сверху — половинку авокадо с начинкой. Украшаю кружками яйца и помидора, щедро поливаю охлажденным соусом. Самое сложное — не съесть все сразу, пока фотографируешь.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Меня покорила скорость: нарезал, смешал, заправил — и готово. Но главное открытие — соус с горчицей. Он не перебивает, а собирает все в один яркий букет. Текстура получилась бархатистой, а крабовые палочки не потерялись на фоне авокадо.