16 января 2026 в 11:31

Этот завтрак объединяет все лучшее: хрустящий батон, зажаренный на сковороде с колбасой и сыром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот завтрак объединяет все лучшее: хрустящий батон, зажаренный на сковороде с ветчиной и сыром под яичной заливкой! А готовится это сытное и вкусное блюдо за 10 минут.

Для приготовления вам понадобится: батон (лучше вчерашний), 100 г колбасы, 80–100 г твердого сыра, 3 яйца, 3 ст. л. молока или сливок, соль, черный перец, растительное масло, зелень. Батон нарежьте крупными кусками. Ветчину и сыр нарежьте небольшими кубиками. В глубокой миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Выложите кусочки батона и обжаривайте, периодически помешивая, 3–4 минуты, пока они не станут золотистыми со всех сторон. Равномерно распределите батон по сковороде. Сверху разбросайте кубики ветчины и сыра. Залейте все яичной смесью, стараясь, чтобы она попала во все щели. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 5–7 минут, пока яичная заливка не схватится, а сыр не расплавится.

Снимите с огня, посыпьте зеленью и подавайте горячим прямо со сковороды. Это блюдо гарантированно поднимет настроение с утра!

Ранее стало известно, как приготовить яичные конвертики с сыром и ветчиной — сытно и быстро.

Проверено редакцией
батон (лучше вчерашний)
100 г колбасы
80-100 г твердого сыра
3 яйца
3 ст. л. молока или сливок
соль
черный перец
растительное масло
зелень
Батон нарежьте крупными кусками. Ветчину и сыр нарежьте небольшими кубиками.
В глубокой миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного масла. Выложите кусочки батона и обжаривайте, периодически помешивая, 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми со всех сторон.
Равномерно распределите батон по сковороде. Сверху разбросайте кубики ветчины и сыра. Залейте все яичной смесью, стараясь, чтобы она попала во все щели.
Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и готовьте 5-7 минут, пока яичная заливка не схватится, а сыр не расплавится.
