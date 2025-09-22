Этот ужин готовится меньше 30 минут, можно есть на диете: курица с сезонными овощами

Этот ужин готовится меньше 30 минут, можно есть на диете: курица с сезонными овощами

Этот легкий ужин из курицы с сезонными овощами готовится меньше 30 минут и можно есть на диете. Калорийность блюда составляет всего около 120-130 ккал на 100 грамм. Оно богато белком, клетчаткой и витаминами, отлично насыщает без ощущения тяжести.

Рецепт: возьмите 400 г куриного филе, нарежьте полосками и маринуйте 15 минут в смеси из 2 ст. л. соевого соуса, чеснока и лимонного сока. Обжарьте курицу на антипригарной сковороде без масла до золотистости. Для гарнира нарежьте соломкой 2 кабачка, 1 морковь и 200 г стручковой фасоли, быстро обжарьте на сильном огне с добавлением имбиря и чеснока, влейте 50 мл воды и потушите 5 минут под крышкой.

Вкус получается сбалансированным: курица выходит сочной и пикантной благодаря маринаду, а овощи сохраняют хрусткость и свежесть, дополняя блюдо легкими пряными нотами. Подавайте ужин сразу же, посыпав свежей зеленью и кунжутом.

Ранее стало известно, как приготовить курицу с капустой на одном противне: Этот ужин экономит время и силы.