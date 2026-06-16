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16 июня 2026 в 16:00

Этот суп с фрикадельками вернул меня в детство с первой ложки

Фото: D-NEWS.ru
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Самое сложное здесь — не съесть все фрикадельки прямо из кастрюли, пока варится вермишель. Остальное — проще пареной репы.

Ингредиенты

Фрикадельки — 400 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, морковь — 1 шт., сельдерей — 60 г, кабачок — 1 шт., шпинат — 50 г, вермишель тонкая — 100 г, лимон — 0.5 шт., петрушка — 3 веточки, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мелко рублю лук с чесноком и сельдереем, а морковь с кабачком режу ломтиками. Пассерую эту красоту на оливковом масле пару минут, пока кухня не наполнится ароматом. Затем вливаю литр кипятка и сразу отправляю в бульон фрикадельки — варю 10 минут на тихом огне, чтобы мясо осталось сочным.

Кидаю кабачок, шпинат и вермишель, варю еще пару минут, а в конце выдавливаю сок лимона и тру цедру. Разливаю по тарелкам, посыпаю петрушкой — и готово, это вкуснее, чем любой ресторанный обед.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как легко добиться насыщенного вкуса без долгого варения костей. Самое сложное — не выловить все мясные шарики из кастрюли до того, как сварится вермишель. Рекомендую подавать с черным хлебом и щепоткой перца — мужики оценят.

Проверено редакцией
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