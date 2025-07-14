Этот смузи с корицей «взорвет» ваше утро уютом и вкусом

Если вы давно хотели попробовать что-то натуральное и полезное, но при этом вкусное и согревающее — этот домашний смузи из хурмы, апельсина и банана с корицей точно понравится. Всего за 10 минут вы приготовите напиток, который можно взять с собой на работу или выпить на завтрак.

Ингредиенты

Хурма — 1 шт.

Апельсин — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Корица молотая — щепотка

Мята — для украшения (по желанию)

Как приготовить смузи из хурмы и банана

Фрукты ополосните под проточной водой. Банан очистите и нарежьте кусочками. Хурму освободите от тонкой кожицы и удалите косточки. Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок. В чашу блендера положите мякоть хурмы, банан, влейте сок апельсина и добавьте щепотку корицы. Взбейте на высокой скорости до однородной массы. Перелейте смузи в стакан или баночку. Украсьте мятой и сразу подавайте.

Хотите сделать его еще гуще и превратить в смузи-боул? Добавьте второй банан или немного орехов. Нужно, чтобы был легче и не слишком сладкий? Просто влейте еще немного сока или воды. Корица придаст напитку уютный, теплый аромат.

Приготовьте и попробуйте — такой смузи станет вашим любимым осенне-зимним ритуалом и подарит заряд энергии на весь день.

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