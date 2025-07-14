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14 июля 2025 в 14:06

Этот смузи с корицей «взорвет» ваше утро уютом и вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы давно хотели попробовать что-то натуральное и полезное, но при этом вкусное и согревающее — этот домашний смузи из хурмы, апельсина и банана с корицей точно понравится. Всего за 10 минут вы приготовите напиток, который можно взять с собой на работу или выпить на завтрак.

Ингредиенты

  • Хурма — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Банан — 1 шт.
  • Корица молотая — щепотка
  • Мята — для украшения (по желанию)

Как приготовить смузи из хурмы и банана

  1. Фрукты ополосните под проточной водой.
  2. Банан очистите и нарежьте кусочками.
  3. Хурму освободите от тонкой кожицы и удалите косточки.
  4. Апельсин разрежьте пополам и выжмите сок.
  5. В чашу блендера положите мякоть хурмы, банан, влейте сок апельсина и добавьте щепотку корицы.
  6. Взбейте на высокой скорости до однородной массы.
  7. Перелейте смузи в стакан или баночку. Украсьте мятой и сразу подавайте.

Хотите сделать его еще гуще и превратить в смузи-боул? Добавьте второй банан или немного орехов. Нужно, чтобы был легче и не слишком сладкий? Просто влейте еще немного сока или воды. Корица придаст напитку уютный, теплый аромат.

Приготовьте и попробуйте — такой смузи станет вашим любимым осенне-зимним ритуалом и подарит заряд энергии на весь день.

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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