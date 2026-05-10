Этот шашлык в духовке — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется пикника без костра

Этот шашлык в духовке — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется пикника без костра

Свиная шейка — это тот самый идеальный кусок, где тонкие жировые прослойки творят чудеса. В духовке мясо пропекается равномерно, сохраняя всю свою нежность.

Что понадобится

Свиная шейка — 500 г, лук репчатый — 2 шт., лимон — 0,5 шт., соевый соус — 2 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., уксус столовый (9%) — 1 ст. л., помидоры черри — 6 шт., соль, перец — по вкусу.

Как готовлю

Мясо нарезаю небольшими одинаковыми кусочками. Лук шинкую крупными кольцами, слегка мну руками, чтобы пустил сок. В глубокой миске соединяю свинину, лук, сок половины лимона, соевый соус, масло и уксус.

Перемешиваю, накрываю тарелкой и ставлю под небольшой пресс. Оставляю мариноваться на 1,5–2 часа при комнатной температуре. Деревянные шпажки замачиваю в холодной воде на 30 минут. Нанизываю мясо на шпажки, чередуя с луком и половинками помидоров черри.

Выкладываю на решетку, вниз подставляю противень для стекающего сока. Запекаю при 220 °C 15 минут, один раз переворачивая шпажки для равномерной корочки. Подаю горячим со свежими овощами и зеленью.