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14 июля 2025 в 19:00

Этот салат с огурчиками летом просят чаще других: вкуснятина за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Огуречный салат с пикантной заправкой — летний хит за 10 минут! Этот хрустящий салат с ярким сочетанием свежести огурцов, остроты чили и сладковато-чесночных ноток станет главным украшением вашего летнего стола. Идеальный баланс вкусов — освежающий, но с характером. Готовится моментально из сезонных овощей, а заправка превращает простые ингредиенты в кулинарный шедевр.

500 г молодых огурцов нарежьте тонкими кружочками или длинными ломтиками. Добавьте полукольца салатного лука (50 г) и мелко нарезанный укроп. Для заправки смешайте 2 ч. л. мёда, 1 ч. л. зернистой горчицы, 1 ст. л. уксуса, 3 ст. л. масла, пропущенный через пресс чеснок и щепотку хлопьев чили.

Залейте овощи заправкой, аккуратно перемешайте и дайте настояться 15 минут в холодильнике. Перед подачей посыпьте дополнительно укропом — салат должен быть сочным, с лёгкой остротой и приятной кислинкой.

Совет: для насыщенного вкуса используйте охлаждённые огурцы прямо с грядки. Подавайте к шашлыку или как самостоятельную закуску. Если любите менее острый вариант — замените чили молотой паприкой.

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салаты
закуски
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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