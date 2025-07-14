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14 июля 2025 в 05:15

Супер-салат с тунцом и фасолью за 10 минут! Сытно, свежо и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытно, свежо и полезно! Супер-салат с тунцом и фасолью за 10 минут. Это идеальный вариант, когда хочется быстро и полезно. В нём нет ни майонеза, ни лишних калорий — только тунец, хрустящие овощи и немного фасоли. Отличный ужин, который не требует долгих усилий и не вызывает тяжести после.

Ингредиенты

  • Тунец в собственном соку — 1 банка
  • Салат айсберг — несколько листов
  • Огурец — 1 шт.
  • Фасоль готовая — 100 г
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Болгарский перец — 1/2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец молотый — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

  1. Листья салата порвите руками в глубокую миску. Огурец нарежьте полукружьями, лук — тонкими перьями. Болгарский перец порежьте соломкой. Добавьте в миску тунец, слив предварительно жидкость.
  2. Всыпьте фасоль и все подготовленные овощи. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте — и можно подавать.

Ранее мы готовили сытный салат «Купеческий»! Классика для вашего ужина на новый лад.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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