Супер-салат с тунцом и фасолью за 10 минут! Сытно, свежо и полезно

Супер-салат с тунцом и фасолью за 10 минут! Сытно, свежо и полезно

Сытно, свежо и полезно! Супер-салат с тунцом и фасолью за 10 минут. Это идеальный вариант, когда хочется быстро и полезно. В нём нет ни майонеза, ни лишних калорий — только тунец, хрустящие овощи и немного фасоли. Отличный ужин, который не требует долгих усилий и не вызывает тяжести после.

Ингредиенты

Тунец в собственном соку — 1 банка

Салат айсберг — несколько листов

Огурец — 1 шт.

Фасоль готовая — 100 г

Красный лук — 1/2 шт.

Болгарский перец — 1/2 шт.

Соль — по вкусу

Перец молотый — по вкусу

Лимонный сок — 1 ст. л.

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Приготовление

Листья салата порвите руками в глубокую миску. Огурец нарежьте полукружьями, лук — тонкими перьями. Болгарский перец порежьте соломкой. Добавьте в миску тунец, слив предварительно жидкость. Всыпьте фасоль и все подготовленные овощи. Заправьте салат лимонным соком и оливковым маслом. Посолите и поперчите по вкусу. Осторожно перемешайте — и можно подавать.

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