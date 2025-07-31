Этот салат попробовала в Азии! С красной капустой, креветками и огурцами

Этот салат попробовала в Азии! С красной капустой, креветками и огурцами

Салат с красной капустой и креветками — свежесть в каждом кусочке! Этот салат — настоящая симфония вкусов и текстур: хрустящая красная капуста, нежные креветки, сочные огурцы и свежие ростки создают идеальный баланс. Блюдо выглядит настолько эффектно, что украсит даже праздничный стол, а готовится всего за 15 минут — идеальный вариант для легкого ужина или неожиданных гостей.

Начните с креветок: очистите их от панцирей, сбрызните соком половины лайма, посолите и поперчите. Обжарьте на оливковом масле по 1–2 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Красную капусту нашинкуйте тонкими полосками, огурцы нарежьте полукольцами. Смешайте овощи с ростками — отлично подойдут ростки люцерны или золотистой фасоли.

Для заправки смешайте сок оставшегося лайма с кунжутным маслом — оно придаст блюду тонкий ореховый аромат. Аккуратно соедините все ингредиенты, сверху выложите теплые креветки.

Этот салат хорош сразу после приготовления: хрустящая капуста, теплые креветки и свежие овощи создают удивительную гармонию. Подавайте как самостоятельное блюдо или с кусочком хрустящего багета. Попробуйте — и обычные ингредиенты заиграют новыми красками!

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