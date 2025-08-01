Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией»

Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией» ФБР: штаб Клинтон работал над сфабрикованными данными против Трампа в 2016 году

Штаб кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон занимался созданием фальшивых сведений, сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател в соцсети X. Речь идет о якобы сговоре ее соперника Дональда Трампа с Россией.

Кампания Клинтон замышляла «подставить» президента Трампа и сфабриковать фальшивку о сговоре с Россией, — написал глава ФБР.

Пател сообщил, что ведомство обнаружило обнародованное 31 июля приложение к докладу американского спецпрокурора Джона Дарема среди тысяч других документов. Эти материалы, по словам директора, хранились таким образом, чтобы не привлекать внимания. Американские спецслужбы рассекретили это приложение, а глава юридического комитета Сената Конгресса Чак Грассли, республиканец от штата Айова, опубликовал его.

В своем сообщении Пател отметил, что приложение содержало совершенно секретную часть доклада Дарема. Она, по его словам, свидетельствовала, что избирательная кампания Клинтон планировала «подставить» президента Трампа и создать ложные обвинения.

Глава ФБР подчеркнул, что они сотрудничали с председателем Грассли для немедленного рассекречивания этих документов. Пател добавил, что теперь американский народ может самостоятельно убедиться в истине.

Ранее в Госдепе прокомментировали перепалку Трампа и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Глава ведомства Марко Рубио отметил, что российский политик не участвовал ни в одной из бесед действующей администрации с Москвой.