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01 августа 2025 в 09:57

Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве, пишет 360.ru со ссылкой на очевидца. По его словам, перед аварией машину «повело на дороге». Причиной происшествия могли стать разлитые технические жидкости.

Что-то пролили на дороге, наверное, солярку. Из-за этого грузовик не справился с управлением при торможении, — предположил очевидец.

В результате машина улетела в кювет, пробив отбойник, и перевернулась. Авария произошла перед съездом на Рязанский проспект по Московскому скоростному диаметру.

Ранее в подмосковной Лобне 27-летний водитель грузовика задавил пенсионерку, когда двигался задним ходом. 85-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

До этого водитель большегруза JAC не справился с управлением и перевернулся в кювет в Красноярском крае. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

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