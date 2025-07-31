Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 09:56

Этот салат из кольраби взорвет ваши вкусовые рецепторы — узнайте рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из капусты кольраби — это простой и полезный способ разнообразить меню. Кольраби — хрустящая, сочная и сладковатая капуста, которая отлично подходит для свежих салатов. В отличие от привычной белокочанной капусты, кольраби обладает нежной текстурой и приятным вкусом, который понравится и детям, и взрослым.

Эта капуста на самом деле не корнеплод, как может показаться, а толстый сочный стебель с листьями на тонких черенках. Для салата выбирайте молодые, округлые стебли — они сочнее и мягче. Избегайте вытянутых экземпляров, они могут быть жесткими и волокнистыми.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Капуста кольраби — 2 шт.
  • Сладкое красное яблоко — 1 шт.
  • Изюм — 30 г
  • Лимон — 60 г
  • Натуральный йогурт 3,2% — 2 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Соль, черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

  1. Промойте изюм, замочите в горячей воде на 10–15 минут, затем обсушите. Если изюм крупный, разрежьте его.
  2. Обжарьте кунжут на сухой сковороде на маленьком огне около 1–2 минут, помешивая, чтобы не подгорел. Отложите в отдельную тарелку.
  3. Вымойте кольраби, срежьте отростки, аккуратно очистите кожицу картофелечисткой.
  4. Нарежьте кольраби тонкими пластинами (3–4 мм), затем нашинкуйте соломкой. Посолите и перемешайте.
  5. Яблоко очистите от сердцевины, нарежьте аналогично кольраби. Кожуру можно оставить или снять, если она грубая.
  6. Сложите яблоко поверх кольраби, сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело.
  7. Добавьте изюм, майонез и йогурт. Приправьте свежемолотым черным перцем, перемешайте.
  8. Посыпьте салат обжаренным кунжутом перед подачей.

Этот салат идеально подходит для тех, кто ценит легкие и витаминные блюда, сочетающие свежесть и яркий вкус. Попробуйте и убедитесь сами!

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 июля: где сбои в России
Нанявшая бойца СВО для убийства дочери россиянка предстанет перед судом
Разгром Киева, горят заводы и Patriot: удары по Украине сегодня, 31 июля
Женщина сорвала джекпот в лотерее благодаря «знаку свыше»
Дарья Мороз впервые появилась на публике после смерти отца
Россиянку заочно обвинили в участии в запрещенном нацформировании ВСУ
Около 80 беспилотников ВСУ атаковали российский регион за сутки
Учебный самолет нештатно сел в поле под Оренбургом
Диетолог предупредила о скрытой опасности капсульного кофе
Алаудинов объяснил, что означает успех ВС России в Часове Яре
Известный режиссер призвал Россию игнорировать следующий «Оскар»
В европейской стране ликвидировали комиссию по изучению влияния России
В Минэнерго рассказали, может ли Россия создать свой СПГ-завод
Ситуация в аэропортах РФ 31 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Молодой грабитель в розовой кепке украл у петербурженки сумку Guess
Путин поздравил легендарного ведущего с юбилеем
В Чили высота цунами после землетрясения на Камчатке достигла 2,5 метра
Застрявшая на руинах дома в Саратове кошка попала на видео
ВС России взяли Часов Яр: подробности, значение для СВО, крах обороны ВСУ
Интерес к созданию контента с помощью ИИ возрос среди пользователей
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.