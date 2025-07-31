Этот салат из кольраби взорвет ваши вкусовые рецепторы — узнайте рецепт

Салат из капусты кольраби — это простой и полезный способ разнообразить меню. Кольраби — хрустящая, сочная и сладковатая капуста, которая отлично подходит для свежих салатов. В отличие от привычной белокочанной капусты, кольраби обладает нежной текстурой и приятным вкусом, который понравится и детям, и взрослым.
Эта капуста на самом деле не корнеплод, как может показаться, а толстый сочный стебель с листьями на тонких черенках. Для салата выбирайте молодые, округлые стебли — они сочнее и мягче. Избегайте вытянутых экземпляров, они могут быть жесткими и волокнистыми.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Капуста кольраби — 2 шт.
- Сладкое красное яблоко — 1 шт.
- Изюм — 30 г
- Лимон — 60 г
- Натуральный йогурт 3,2% — 2 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
Приготовление
- Промойте изюм, замочите в горячей воде на 10–15 минут, затем обсушите. Если изюм крупный, разрежьте его.
- Обжарьте кунжут на сухой сковороде на маленьком огне около 1–2 минут, помешивая, чтобы не подгорел. Отложите в отдельную тарелку.
- Вымойте кольраби, срежьте отростки, аккуратно очистите кожицу картофелечисткой.
- Нарежьте кольраби тонкими пластинами (3–4 мм), затем нашинкуйте соломкой. Посолите и перемешайте.
- Яблоко очистите от сердцевины, нарежьте аналогично кольраби. Кожуру можно оставить или снять, если она грубая.
- Сложите яблоко поверх кольраби, сразу сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело.
- Добавьте изюм, майонез и йогурт. Приправьте свежемолотым черным перцем, перемешайте.
- Посыпьте салат обжаренным кунжутом перед подачей.
Этот салат идеально подходит для тех, кто ценит легкие и витаминные блюда, сочетающие свежесть и яркий вкус. Попробуйте и убедитесь сами!
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