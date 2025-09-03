Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:44

Этот салат из кабачков съедят первым! Готовим на зиму без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из кабачков на зиму — это вкусная и практичная заготовка, которая сохраняет летние ароматы и витамины. Сочетание нежных кабачков, сладкого перца и пикантного томатного соуса создает сбалансированный вкус. Такой салат станет отличным дополнением к мясным блюдам или самостоятельной закуской в холодное время года.

Для приготовления потребуется: 2 кг кабачков, 1 кг перца, 1 кг помидоров, 300 г лука, головка чеснока, 200 г томатной пасты, 200 мл масла, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. уксуса. Овощи нарезать кубиками, смешать с остальными ингредиентами кроме уксуса. Тушить 40 минут, добавить уксус, разложить по банкам. Ключевой секрет — использование молодых кабачков с тонкой кожицей, которые не требуют очистки и сохраняют идеальную текстуру после консервации.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
