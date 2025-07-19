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19 июля 2025 в 11:30

Этот салат гости съели первым! Делаю шубу с грибами — вкус просто космос

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Под новой шубой» — салат, который съедят первым! Этот неожиданный вариант знакомой всем шубы стал настоящим открытием для моих гостей — сочная сельдь, хрустящие овощи и ароматные грибы создают потрясающий вкусовой ансамбль. Попробуйте — и ваши близкие потребуют этот рецепт!

Подготовьте ингредиенты: 2 слабосолёные сельди очистите от костей и нарежьте кубиками. 200 г шампиньонов нарежьте пластинками и обжарьте до золотистости. 3 яйца отварите вкрутую и натрите на тёрке. 2 луковицы нарежьте полукольцами и замаринуйте в уксусе с сахаром на 15 минут. 2 болгарских перца и 1 морковь нарежьте тонкой соломкой.

Собираем салат слоями: первым выложите сельдь, затем маринованный лук, следом — слой грибов. Каждый слой смазывайте майонезом. Далее распределите яйца, затем яркий слой из перца и моркови. Украсьте зеленью и дайте салату настояться 2 часа в холодильнике — все вкусы чудесным образом соединятся!

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салаты
рецепты
закуски
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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