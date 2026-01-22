Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 09:32

Этот рулет на сухом молоке стал моей палочкой-выручалочкой — готовится быстрее, чем успевает закипеть чайник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весь секрет этого рецепта в использовании сухого молока — оно придает тесту особую структуру и позволяет бисквиту оставаться гибким даже в горячем состоянии, что критически важно для идеального скручивания без трещин.

3 яйца взбиваю миксером в пышную пену. Добавляю 5 ст. л. сахара и щепотку соли, снова взбиваю. Всыпаю 5 ст. л. сухого молока и 5 ст. л. муки, аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю тонким слоем. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до легкого румянца. Горячий корж сразу смазываю банкой вареной сгущенки, выкладываю 1–2 очищенных банана и быстро сворачиваю в рулет с помощью пергамента. Сверху посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
еда
рецепты
десерты
рулеты
бананы
молоко
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
