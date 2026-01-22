Этот рулет на сухом молоке стал моей палочкой-выручалочкой — готовится быстрее, чем успевает закипеть чайник

Весь секрет этого рецепта в использовании сухого молока — оно придает тесту особую структуру и позволяет бисквиту оставаться гибким даже в горячем состоянии, что критически важно для идеального скручивания без трещин.

3 яйца взбиваю миксером в пышную пену. Добавляю 5 ст. л. сахара и щепотку соли, снова взбиваю. Всыпаю 5 ст. л. сухого молока и 5 ст. л. муки, аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности.

Тесто выливаю на противень, застеленный пергаментом, и разравниваю тонким слоем. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до легкого румянца. Горячий корж сразу смазываю банкой вареной сгущенки, выкладываю 1–2 очищенных банана и быстро сворачиваю в рулет с помощью пергамента. Сверху посыпаю сахарной пудрой.

