Этот рулет из лаваша готовлю на все даты: и на День святого Валентина, и на 23 февраля, и на 8 Марта

Этот рулет из лаваша готовлю на все праздничные даты: и на День святого Валентина, и на 23 февраля, и на 8 Марта. Получается многослойный, с яркими вкусами, отлично держит форму и удобно нарезается.

Для приготовления вам понадобится: 3 тонких листа лаваша, 200 г вареной колбасы, 3-4 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, 1-2 зубчика чеснока, пучок свежего укропа, соль, черный перец.

Рецепт: колбасу натрите на терке, смешайте с 1 ст. л. майонеза. Яйца натрите на мелкой терке, смешайте с 1 ст. л. майонеза, мелко нарубленным укропом, посолите и поперчите. Сыр натрите на терке, смешайте с 1 ст. л. майонеза и пропущенным через пресс чесноком. Расстелите на столе первый лист лаваша. Равномерно распределите по всей поверхности начинку с колбасой. Накройте вторым листом лаваша. На него равномерно распределите яичную начинку. Накройте третьим листом лаваша. На него равномерно распределите сырную начинку. Сверните лаваш в тугой рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1-2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки.

