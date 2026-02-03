Роллы из колбасы: сытная закуска для застолья по любому поводу — разлетается на ура

Открыт рецепт самых быстрых и эффектных рулетиков без лишних хлопот — роллы из колбасы. Эта сытная закуска идеально впишется в застолье по любому поводу и разлетится на ура!

Эта закуска готовится за 15 минут, не требует термической обработки и выглядит невероятно аппетитно.

Для приготовления понадобится: 250 г нарезки сыровяленой колбасы, 150-200 г творожного сыра, 50 г маринованных оливок без косточек, 1/2 небольшого болгарского перца, свежая зелень по желанию. На столе расстелите пищевую пленку длиной около 30 см. Выкладывайте ломтики колбасы на пленку внахлест, слегка перекрывая друг друга, чтобы получился сплошной прямоугольный пласт размером примерно 15×20 см. Равномерно распределите творожный сыр сверху. Оливки мелко нарежьте. Болгарский перец нарежьте очень тонкой соломкой. Рассыпьте оливки и выложите соломку перца поверх сыра. При желании добавьте зелень. Аккуратно, сверните ролл, заверните его в эту же пленку, закрутив концы, как у конфеты. Уберите в холодильник минимум на 1 час. Перед подачей достаньте ролл, снимите пленку и нарежьте на порционные кусочки толщиной 1,5-2 см.

