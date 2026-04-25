Этот меренговый рулет — воплощение легкости и изящества. Без муки, с ягодным конфи и облаком сливочного крема

В этом десерте нет ни грамма муки или масла, а его основа — воздушная белковая меренга. Идеальный выбор для тех, кто ценит изысканную, но не утяжеляющую сладость.

Что понадобится

4 белка (140 г), 200 г сахара, 1 ч. л. ванильного сахара, 1/3 ч. л. лимонной кислоты, 2 ч. л. кукурузного крахмала, миндальные лепестки, 300 г клубники, 50 г сахара, 2 ч. л. крахмала, 250 г сливочного сыра, 200 мл сливок 33%, 60 г сахарной пудры, 1 ч. л. ванильного сахара, свежие ягоды, мята.

Как я готовлю

Клубнику пюрирую, протираю через сито, добавляю сахар и крахмал, увариваю до загустения. Охлаждаю.

Белки, сахар и лимонную кислоту нагреваю на водяной бане до растворения сахара, взбиваю до глянцевых пиков. Вмешиваю крахмал. Выкладываю на пергамент в прямоугольник 1 см, посыпаю миндалем. Выпекаю при 150 °C 30 минут. Переворачиваю, снимаю пергамент, остужаю.

Сливки взбиваю с пудрой и ванилью. Отдельно взбиваю сыр, соединяю со сливками. Корж смазываю кремом, сверху — полоски конфи. Сворачиваю рулет. Украшаю кремом и ягодами. В холодильник на 2 часа.