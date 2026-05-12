12 мая 2026 в 13:42

Этот манный пудинг на молоке — не каша, а десерт из детства. Пара ингредиентов, и манка становится топ-угощением

Фото: D-NEWS.ru
Возможно, вы не знали, но манный пудинг на молоке — не придумка советской кухни. Близкие к нему блюда столетиями едят в Европе, а самое раннее упоминание датировано IV веком. Сегодня мы повторим этот исторический рецепт: густая, нежная текстура, шоколадный вкус и яркие ягоды.

Что понадобится

Молоко — 500 мл, манная крупа — 4 ст. л., сахар — 2 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., какао-порошок — 1 ст. л., соль — 1 щепотка, орешки (грецкие или фундук) — 30 г, ягоды (клубника, малина, смородина) — 100 г.

Как готовлю

Налейте молоко в кастрюлю, добавьте сахар, ванильный сахар, какао и щепотку соли. Перемешайте и доведите до кипения. Тонкой струйкой при непрерывном помешивании всыпьте манку.

Варите 3–5 минут, пока масса не загустеет. Снимите с огня, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 10 минут — за это время пудинг дойдет до идеальной консистенции.

Готовую массу разложите по креманкам. Сверху посыпьте рублеными орешками и украсьте свежими ягодами. Подавайте охлажденным — так вкус раскрывается ярче.

Если у вас осталась манная каша от завтрака, просто разогрейте ее, добавьте какао и ягоды — получится быстрый пудинг для полдника.

Для более кремовой текстуры можно вмешать в горячую массу немного маскарпоне или мягкого творога, предварительно взбитого блендером со сливками.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
