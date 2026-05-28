Этот льняной урбеч заменил мне утренний кофе — реально бодрит

Реально, одна ложка этой пасты с медом — и ты забываешь про голод на четыре часа. Проверено на себе.

Ингредиенты

Семена льна — 100 г, вода — 100 мл, растительное или сливочное масло — 20 г, соль или сахар — по желанию.

Как готовлю

Сначала промываю семена льна в сите, потом заливаю водой комнатной температуры и оставляю на 2 часа. Самое сложное — не съесть все до того, как включишь блендер. Через два часа набухшие семена перекладываю в чашу стационарного блендера и молочу до однородной липкой массы.

Когда семена начинают выделять масло и собираться в ком, добавляю 20 г масла и щепотку соли для вкуса. Еще раз пробиваю все блендером — и готово. Перекладываю в чистую банку и храню в холодильнике до двух недель.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я сделал урбеч без сахара, только с солью, и открыл для себя новый вкус льна — мягкий, сливочный, без горечи. Ложка этой пасты с утра — и голод отступает до обеда. Особенно понравилось то, что консистенция регулируется водой: добавлю чуть больше — получаю крем, меньше — густую пасту. Храню в баночке, всегда под рукой.