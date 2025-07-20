Этот куриный рулет с сыром точно «взорвет» ваш праздничный стол: рецепт

Этот куриный рулет с сыром точно «взорвет» ваш праздничный стол: рецепт

Куриный рулет с сыром, запечённый в духовке, — блюдо, которое легко станет звездой как семейного ужина, так и большого праздника. Он сочный, ароматный и красиво смотрится в нарезке. Плюс в том, что его удобно приготовить заранее, хранить в холодильнике или даже заморозить.

Рулет хорош и горячим — с гарниром или салатом, и холодным — как мясная закуска или для бутербродов. Секрет вкуса — нежный фарш с грибами, расплавленный сыр и пикантная глазурь, придающая румяную корочку.

Ингредиенты

куриное филе — 500 г

твёрдый сыр — 350 г

шампиньоны — 200 г

лук — 150 г

яйца — 3 шт.

сметана — 130 г

мёд — 20 г

горчица — 20 г

соус терияки — 20 г

масло, соль, перец, приправы, орегано — по вкусу

Как приготовить

1. Подготовьте продукты.

Филе без кожи и плёнок, сыр — ароматный, хорошо плавящийся, грибы — свежие и упругие, сметана — не меньше 20% жирности.

2. Обжарьте грибы.

Лук нарежьте кубиком, грибы — мелко. Обжарьте всё на сковороде до лёгкой румяности и испарения влаги, остудите.

3. Сделайте фарш.

Филе измельчите в блендере или мясорубке, добавьте грибы с луком, приправьте, хорошо перемешайте.

4. Приготовьте сырную основу.

Сыр натрите, смешайте с яйцами, сметаной, орегано и специями. Выложите массу на пергамент тонким прямоугольником (примерно 37×27 см). Запеките в духовке при 180°C 10–15 минут.

5. Сверните рулет.

На тёплый сырный пласт равномерно распределите куриный фарш. Аккуратно сверните, помогая себе пергаментом. Заверните рулет в фольгу и запекайте ещё 30 минут при 180°C.

6. Добавьте глазурь.

Смешайте мёд, горчицу и терияки. Рулет достаньте, разверните фольгу, смажьте глазурью и запекайте ещё 10–15 минут при 210°C до красивой корочки.

7. Дайте остыть.

Обязательно остудите рулет перед нарезкой — так он сохранит форму.

Советы по хранению

Остывший рулет храните в холодильнике, завернув в плёнку или контейнер, до 3 суток. Для заморозки упакуйте в фольгу или вакуум и храните до 2 месяцев. Перед подачей разморозьте в холодильнике и разогрейте в духовке.

Дорогие мои, хочу поделиться с вами своим недавним кулинарным открытием — овсяноблином! Это блюдо стало для меня настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить сытный завтрак. Всего 30 минут — и на столе вкуснейшее сочетание овсянки, яиц и сыра.