Этот кляр превращает сухую грудку в шедевр! Невероятные отбивнушки в сыре! Этот рецепт навсегда изменит ваше отношение к куриной грудке. Она получается настолько сочной и ароматной, что даже те, кто обычно ее недолюбливает, просят добавки. Идеальный вариант для быстрого ужина в будний день, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты

Куриное филе — 600 г

Яйцо — 3 шт.

Мука пшеничная — 2 ст. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Зелень петрушки — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Приправа карри — по вкусу

Сыр твердый — 50 г

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Куриное филе нарезают на порционные кусочки среднего размера, натирают солью, черным перцем и приправой карри, оставляют на 10 минут для пропитки. В это время готовят кляр: в глубокой миске взбивают яйца с щепоткой соли, добавляют лимонный сок и мелко нарубленную петрушку, постепенно вводят муку, тщательно размешивая до получения однородной массы без комочков, и в конце добавляют тертый сыр. Подготовленные кусочки курицы опускают в готовый кляр, аккуратно перемешивают и оставляют мариноваться на 30–40 минут при комнатной температуре. На сковороде разогревают достаточное количество растительного масла, выкладывают курицу порционно, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом, и обжаривают на среднем огне с каждой стороны до образования золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковый омлет с сыром! Суперский ужин или завтрак в летний сезон.