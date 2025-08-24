Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кляр превращает сухую грудку в шедевр! Невероятные отбивнушки в сыре! Этот рецепт навсегда изменит ваше отношение к куриной грудке. Она получается настолько сочной и ароматной, что даже те, кто обычно ее недолюбливает, просят добавки. Идеальный вариант для быстрого ужина в будний день, когда хочется чего-то особенного без лишних хлопот.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 600 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Зелень петрушки — по вкусу
  • Соль и перец — по вкусу
  • Приправа карри — по вкусу
  • Сыр твердый — 50 г
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Куриное филе нарезают на порционные кусочки среднего размера, натирают солью, черным перцем и приправой карри, оставляют на 10 минут для пропитки. В это время готовят кляр: в глубокой миске взбивают яйца с щепоткой соли, добавляют лимонный сок и мелко нарубленную петрушку, постепенно вводят муку, тщательно размешивая до получения однородной массы без комочков, и в конце добавляют тертый сыр. Подготовленные кусочки курицы опускают в готовый кляр, аккуратно перемешивают и оставляют мариноваться на 30–40 минут при комнатной температуре.
  2. На сковороде разогревают достаточное количество растительного масла, выкладывают курицу порционно, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом, и обжаривают на среднем огне с каждой стороны до образования золотистой корочки.

