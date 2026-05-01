Этот десерт — мастхэв для летнего сезона. Конфетки-мороженки без заморочек и лишних калорий

Когда на улице +30, включать духовку не хочется. Этот десерт готовится без выпечки. 5 минут на смешивание, час ожидания в морозилке — и у вас на столе освежающее, нежное, не слишком сладкое лакомство. Темный шоколад сверху добавляет горчинку, кокос — текстуру.

Что понадобится

300 г греческого йогурта, 2 ст. л. кокосовой стружки, мед или сироп по вкусу, темный шоколад.

Как я готовлю

Смешиваю йогурт с кокосовой стружкой и медом до однородности. Раскладываю массу по формочкам или выкладываю ложкой на пергамент. По желанию вставляю палочки. Убираю в морозилку на 1 час.

Растапливаю шоколад на водяной бане или в микроволновке. Достаю заготовки, поливаю шоколадом или окунаю целиком. Подаю сразу или храню в морозилке.

