Этот цветок выглядит как букет из викторианской эпохи: посадите раз — будете любоваться летом и зимой

Этот цветок выглядит как букет из викторианской эпохи: посадите раз — будете любоваться летом и зимой

Аммобиум, или крылатый сухоцвет, — это растение, которое переносит нас в атмосферу викторианских садов: его жесткие, словно вощеные стебли увенчаны нежными белыми корзинками, напоминающими старинные засушенные букеты.

Несмотря на изысканный внешний вид, этот цветок удивительно неприхотлив: он засухоустойчив, легко мирится с небогатыми суглинками и предпочитает открытые солнечные места. В средней полосе его выращивают как однолетник, и достаточно посеять семена в апреле, чтобы уже через два месяца любоваться цветением, которое продолжается до самых заморозков.

Но главное очарование аммобиума раскрывается в его истинном предназначении — как сухоцвета: срезанные в середине лета корзинки, высушенные в подвешенном состоянии, сохраняют свою форму и серебристый оттенок долгие годы, идеально подходя для создания зимних композиций.

Ранее был назван сорт роз для ленивых: цветет волнами до заморозков, распускается персиковыми шарами.