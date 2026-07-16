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16 июля 2026 в 22:00

Этот цветок выглядит как букет из викторианской эпохи: посадите раз — будете любоваться летом и зимой

Фото: D-NEWS.ru
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Аммобиум, или крылатый сухоцвет, — это растение, которое переносит нас в атмосферу викторианских садов: его жесткие, словно вощеные стебли увенчаны нежными белыми корзинками, напоминающими старинные засушенные букеты.

Несмотря на изысканный внешний вид, этот цветок удивительно неприхотлив: он засухоустойчив, легко мирится с небогатыми суглинками и предпочитает открытые солнечные места. В средней полосе его выращивают как однолетник, и достаточно посеять семена в апреле, чтобы уже через два месяца любоваться цветением, которое продолжается до самых заморозков.

Но главное очарование аммобиума раскрывается в его истинном предназначении — как сухоцвета: срезанные в середине лета корзинки, высушенные в подвешенном состоянии, сохраняют свою форму и серебристый оттенок долгие годы, идеально подходя для создания зимних композиций.

Ранее был назван сорт роз для ленивых: цветет волнами до заморозков, распускается персиковыми шарами.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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