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19 июня 2026 в 20:00

Этот цветок выдержит и засуху, и ливни: сажать можно до июля — берите семена в любые сроки

Фото: D-NEWS.ru
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Это один из самых выносливых цветов, который легко переносит засуху благодаря плотной корневой системе и кожистым листьям, не ломается под дождями и выдерживает легкие осенние заморозки до -5°C, продолжая цвести.

Речь идет о гвоздике. Ее можно сеять с мая по июль прямо в открытый грунт, причем ультраскороспелые сорта «кнопка», «гавайи» и «сказочный узор» зацветают уже через 2,5–3 месяца после посева. Таким образом, если вы успеете посеять их в июне и даже в начале июля, всходы появятся через 5–10 дней, а цветение наступит в августе — сентябре и продлится до первых холодов.

Гвоздика прекрасно растет на солнечных участках, практически не поражается вредителями и болезнями, особенно если не допускать переувлажнения и загущенных посадок.

Ранее были названы 5 многолетников с белыми цветами, которые растут даже в тени.

Проверено редакцией
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