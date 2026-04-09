Этот чечевичный плов с курицей заставил меня забыть про рис навсегда

Всегда скептически относился к плову без риса, пока не попробовал эту мощную комбинацию чечевицы, курицы и пряностей.

Ингредиенты

Курица (1 шт., на 8 частей), чечевица зеленая (400 г), лук (3 шт.), морковь (1–2 шт.), горошек зеленый (100 г), масло растительное (100 мл), бульон куриный (2 л), лаваш, миндаль (горсть), изюм (горсть), корица (1 палочка), перец душистый, кардамон, гвоздика, кориандр, чили хлопья, соль.

Как готовлю

Сначала я варю наваристый бульон с курицей и обожженной луковицей — это основа всего вкуса.

Растираю в ступке гвоздику, кардамон и чили — аромат поднимает настроение уже на этом этапе.

Обжариваю лук, морковь и горошек до румяности и собираю все в кастрюле на подушке из лаваша с чечевицей и специями.

Заливаю бульоном и томлю под крышкой, а потом обжариваю курицу до хруста и быстро карамелизую миндаль с изюмом. Финальный штрих — собрать все воедино на большом блюде.

Обязательно подавайте с лавашом — он впитает ароматный сок и станет лучшим дополнением.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски.