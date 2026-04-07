Чечевица кажется скучной? Этот рецепт теплого салата докажет обратное. С копчеными креветками — фантастика

Этот салат — доказательство того, что баланс текстур и вкусов способен создать настоящее произведение искусства на тарелке.

Что понадобится

Чечевица зеленая — 200 г, тыква (мякоть) — 300 г, креветки крупные (очищенные) — 200 г, авокадо — 1 шт., сыр с голубой плесенью (горгонзола или аналогичный) — 70 г, масло сливочное — 20 г, масло оливковое — 80 мл, мед жидкий — 1 ст. л., лимонный сок — 2 ст. л., тмин молотый — 0,5 ч. л., розмарин сушеный — 0,5 ч. л., корица молотая — щепотка, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу перебираю, заливаю теплой водой и оставляю на 2 часа. После промываю, заливаю свежей холодной водой, слегка подсаливаю и варю около 45 минут до готовности, после откидываю на дуршлаг.

Тыкву нарезаю аккуратными кубиками, примерно 1,5 см, выкладываю на противень с пергаментом, поливаю растопленным сливочным маслом, присыпаю тмином, розмарином и корицей и запекаю при 170°C 25 минут до мягкости и легкой румяности.

Креветки сбрызгиваю 20 мл оливкового масла и копчу в горячей коптильне 7 минут (альтернатива — обжарить на сковороде-гриль с щепоткой паприки для имитации дымного вкуса).

Авокадо очищаю от кожуры, удаляю косточку, мякоть нарезаю кубиками аналогично тыкве и сразу сбрызгиваю лимонным соком, чтобы сохранить цвет.

В отдельной емкости взбиваю вилкой оставшееся оливковое масло с медом, солю и перчу по вкусу. Аккуратно соединяю остывшую чечевицу, теплую запеченную тыкву, копченые креветки и авокадо.

Поливаю заправкой и осторожно перемешиваю. Выкладываю салат на тарелки или в общее блюдо, сверху обильно крошу сыр с голубой плесенью и сразу подаю.

