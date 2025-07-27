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27 июля 2025 в 07:31

Этот бюджетный многолетник быстро растет и долго цветет: сад без трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Калистегия — это идеальное решение для озеленения, сочетающее в себе декоративность, неприхотливость и доступную цену. Этот бюджетный многолетник быстро растет и долго цветет.

Ее главные преимущества: быстрый рост (до 4 м за сезон), продолжительное цветение с июня до заморозков и устойчивость к морозам до –30 °C. Растение не требует дорогих удобрений — достаточно внести перегной при посадке и 1–2 подкормки за сезон. Калистегия легко размножается корневыми отпрысками, что позволяет бесплатно получать новые саженцы.

Стоимость взрослого растения в питомниках начинается от пары сотен рублей, а семена еще дешевле. При этом лиана эффектно украшает заборы, беседки и арки, маскируя неприглядные постройки. С калистегией вы получите шикарный сад без трат.

Ранее был назван многолетник, который цветет даже после града и засухи: выдерживает от –30 до +40 °C.

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