Этот бюджетный многолетник быстро растет и долго цветет: сад без трат

Этот бюджетный многолетник быстро растет и долго цветет: сад без трат

Калистегия — это идеальное решение для озеленения, сочетающее в себе декоративность, неприхотливость и доступную цену. Этот бюджетный многолетник быстро растет и долго цветет.

Ее главные преимущества: быстрый рост (до 4 м за сезон), продолжительное цветение с июня до заморозков и устойчивость к морозам до –30 °C. Растение не требует дорогих удобрений — достаточно внести перегной при посадке и 1–2 подкормки за сезон. Калистегия легко размножается корневыми отпрысками, что позволяет бесплатно получать новые саженцы.

Стоимость взрослого растения в питомниках начинается от пары сотен рублей, а семена еще дешевле. При этом лиана эффектно украшает заборы, беседки и арки, маскируя неприглядные постройки. С калистегией вы получите шикарный сад без трат.

Ранее был назван многолетник, который цветет даже после града и засухи: выдерживает от –30 до +40 °C.