Этот булгур — ваш спасительный ужин после тяжелого дня. Все готовлю в одной посуде — получаю фантастический результат

Этот булгур — ваш спасительный ужин после тяжелого дня. Все готовлю в одной посуде — получаю фантастический результат

Это блюдо — доказательство того, что насыщенный вкус и аппетитный вид не требуют часов у плиты. Сочетание обжаренной до корочки свинины, сочных сезонных овощей и питательного булгура создает полноценный гастрономический ансамбль, который впечатлит и в будни, и при приеме гостей.

Что понадобится

Свинина (лопатка или корейка) — 500 г, булгур (средний помол) — 200 г, помидоры черри — 200 г, сладкий перец — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 3-4 ст. л., вода (кипяток) — 400 мл, петрушка свежая — 1/2 пучка, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Свинину нарезаю короткими брусочками, овощи подготавливаю: лук — перьями, перец — ломтиками, морковь — соломкой, черри режу пополам, чеснок очищаю.

В разогретом масле на сковороде с толстым дном обжариваю свинину до румяной корочки и перекладываю на тарелку. В оставшемся масле пассерую лук, морковь и один измельченный зубчик чеснока 5 минут, затем добавляю перец и жарю еще столько же.

Следом отправляю помидоры черри, слегка подсаливаю и прогреваю все вместе 5 минут. Возвращаю в сковороду мясо, перемешиваю.

Поверх овощей с мясом ровным слоем высыпаю сухой булгур, вливаю кипяток, добавляю соль, перец и выдавливаю через пресс оставшийся зубчик чеснока.

Накрываю крышкой, оставив небольшую щель, и томлю на медленном огне около 20 минут, пока жидкость не впитается, а булгур не станет мягким.

Перед подачей аккуратно перемешиваю, раскладываю по тарелкам и посыпаю мелко нарезанной петрушкой.

