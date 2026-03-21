Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 04:18

Этот булгур — ваш спасительный ужин после тяжелого дня. Все готовлю в одной посуде — получаю фантастический результат

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — доказательство того, что насыщенный вкус и аппетитный вид не требуют часов у плиты. Сочетание обжаренной до корочки свинины, сочных сезонных овощей и питательного булгура создает полноценный гастрономический ансамбль, который впечатлит и в будни, и при приеме гостей.

Что понадобится

Свинина (лопатка или корейка) — 500 г, булгур (средний помол) — 200 г, помидоры черри — 200 г, сладкий перец — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, растительное масло — 3-4 ст. л., вода (кипяток) — 400 мл, петрушка свежая — 1/2 пучка, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Свинину нарезаю короткими брусочками, овощи подготавливаю: лук — перьями, перец — ломтиками, морковь — соломкой, черри режу пополам, чеснок очищаю.

В разогретом масле на сковороде с толстым дном обжариваю свинину до румяной корочки и перекладываю на тарелку. В оставшемся масле пассерую лук, морковь и один измельченный зубчик чеснока 5 минут, затем добавляю перец и жарю еще столько же.

Следом отправляю помидоры черри, слегка подсаливаю и прогреваю все вместе 5 минут. Возвращаю в сковороду мясо, перемешиваю.

Поверх овощей с мясом ровным слоем высыпаю сухой булгур, вливаю кипяток, добавляю соль, перец и выдавливаю через пресс оставшийся зубчик чеснока.

Накрываю крышкой, оставив небольшую щель, и томлю на медленном огне около 20 минут, пока жидкость не впитается, а булгур не станет мягким.

Перед подачей аккуратно перемешиваю, раскладываю по тарелкам и посыпаю мелко нарезанной петрушкой.

Проверено редакцией
Читайте также
еда
мясо
каши
булгур
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две персонализированные вакцины от рака уже создаются в России
Человек выжил при ударе США по лодке наркоторговцев
В Саратове от атаки БПЛА пострадали мирные жители и повреждены дома
Семьям с детьми в России предложили выдавать бесплатное жилье
SHOT сообщил о серии прогремевших взрывов над Самарской областью
Как Маск жульничал с ценой Twitter перед покупкой
Еще четыре аэропорта временно закрылись для самолетов
Раскрыты варианты США для проведения наземной операции в Иране
Какие категории россиян не получат прибавку к пенсии в апреле
В Запорожье из-за работы ТЦК практически пропали мужчины
Конфликт с Ираном оказался счастливым билетом для поставщиков нефти США
Онищенко предрек новую эпидемию в России
Christian Dior лишилась товарного знака в России
Несколько домов пострадали при атаке БПЛА на Саратовскую область
«Гадят изрядно»: депутаты и политологи назвали худших западных политиков
Магнитная буря добралась до Земли с двухдневным опозданием
БПЛА спровоцировал пожар у диппредставительства США в Ираке
США разрешили продажу иранской нефти
Какая ситуация складывается в России с менингитом
Против одного из первых иноагентов возбудили уголовное дело
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.